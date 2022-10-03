Плющенко — о соревновании с Ягудиным: он же кататься не умеет, пусть комментирует

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко резко отреагировал на идею возрождения соперничества с Алексеем Ягудиным в рамках шоу ФФККР.

«Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует. У меня свои шоу, я давным‑давно обеспеченный человек. У меня своя школа, в Москве свой дворец», — цитирует Плющенко «Матч ТВ».

Напомним, что Плющенко тренирует фигуристов в своей академии. Он построил большой загородный комплекс, где живут и тренируются его подопечные.

Ранее Алексей Ягудин прокомментировал новость о переходе Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.