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Плющенко — о соревновании с Ягудиным: он же кататься не умеет, пусть комментирует

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко резко отреагировал на идею возрождения соперничества с Алексеем Ягудиным в рамках шоу ФФККР.
Плющенко — о соревновании с Ягудиным: он же кататься не умеет, пусть комментирует
  • РИА Новости

«Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует. У меня свои шоу, я давным‑давно обеспеченный человек. У меня своя школа, в Москве свой дворец», — цитирует Плющенко «Матч ТВ».

Напомним, что Плющенко тренирует фигуристов в своей академии. Он построил большой загородный комплекс, где живут и тренируются его подопечные.

Ранее Алексей Ягудин прокомментировал новость о переходе Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. 

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