Плющенко — о соревновании с Ягудиным: он же кататься не умеет, пусть комментирует
- РИА Новости
«Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует. У меня свои шоу, я давным‑давно обеспеченный человек. У меня своя школа, в Москве свой дворец», — цитирует Плющенко «Матч ТВ».
Напомним, что Плющенко тренирует фигуристов в своей академии. Он построил большой загородный комплекс, где живут и тренируются его подопечные.
Ранее Алексей Ягудин прокомментировал новость о переходе Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.