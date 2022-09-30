Авербух: Туктамышева справится с ролью Герды не хуже Медведевой

Известный хореограф Илья Авербух высказался о ледовом шоу «Снежная королева».

«В роли Герды блестяще выступала Женя Медведева, уверен, Лиза Туктамышева также блестяще с этим справится», — цитирует Авербуха ТАСС.

При этом серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду не стал раскрывать имя исполнителя роли Кая.

«Снежная королева» — это новогоднее представление. Гастроли шоу в том числе пройдут в Москве.

Туктамышева исполнит роль Герды в шоу Авербуха в январе 2023 года. 25-летняя фигуристка тренируется под руководством Алексея Мишина. Она является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Также на счету Туктамышевой золото командного чемпионата мира 2021 года.

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