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Авербух: Туктамышева справится с ролью Герды не хуже Медведевой

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Известный хореограф Илья Авербух высказался о ледовом шоу «Снежная королева».
Авербух: Туктамышева справится с ролью Герды не хуже Медведевой
  • РИА Новости

«В роли Герды блестяще выступала Женя Медведева, уверен, Лиза Туктамышева также блестяще с этим справится», — цитирует Авербуха ТАСС.

При этом серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду не стал раскрывать имя исполнителя роли Кая.

«Снежная королева» — это новогоднее представление. Гастроли шоу в том числе пройдут в Москве.

Туктамышева исполнит роль Герды в шоу Авербуха в январе 2023 года. 25-летняя фигуристка тренируется под руководством Алексея Мишина. Она является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Также на счету Туктамышевой золото командного чемпионата мира 2021 года.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, при каких обстоятельствах возможно возвращение на лёд фигуристов Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро.

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