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Тарасова считает, что возвращение на лёд фигуристов Загорски и Гурейро зависит от тренеров

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, при каких обстоятельствах возможно возвращение на лёд фигуристов Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро.
Тарасова считает, что возвращение на лёд фигуристов Загорски и Гурейро зависит от тренеров
  • РИА Новости

«Это не наш с вами вопрос, это их вопрос. Решают они и их тренеры. Наверное, тренеры лучше знают», — цитирует Тарасову ТАСС.

Фигуристы являются серебряными призёрами чемпионата России в танцах на льду.

Загорски заразилась менингитом в октябре прошлого года, ей потребовалась госпитализация. Болезнь партнёрши помешала дуэту отобраться на Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Ранее Гурейро сообщил, что он и его партнёрша не собираются завершать карьеру фигуристов.

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