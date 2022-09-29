Тарасова считает, что возвращение на лёд фигуристов Загорски и Гурейро зависит от тренеров
- РИА Новости
«Это не наш с вами вопрос, это их вопрос. Решают они и их тренеры. Наверное, тренеры лучше знают», — цитирует Тарасову ТАСС.
Фигуристы являются серебряными призёрами чемпионата России в танцах на льду.
Загорски заразилась менингитом в октябре прошлого года, ей потребовалась госпитализация. Болезнь партнёрши помешала дуэту отобраться на Олимпиаду 2022 года в Пекине.
Ранее Гурейро сообщил, что он и его партнёрша не собираются завершать карьеру фигуристов.