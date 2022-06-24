Гурейро сообщил, что он и его партнёрша не собираются завершать карьеру фигуристов

Джонатан Гурейро сообщил, что он и его партнёрша Тиффани Загорски не планируют завершать карьеру.

«У нас был тяжёлый сезон, Тиффани до сих пор до конца не восстановилась. Поэтому в нашей ситуации было бы странно спешить ставить программы, тем более что с международным календарём на предстоящий сезон пока мало ясности. Но вопрос окончания карьеры мы не ставим», — цитирует Гурейро ТАСС.

Он подчеркнул, что СМИ не должны решать за фигуристов, когда им завершать карьеру. Гурейро также опроверг информацию о том, что занимается спортивным менеджментом.

Фигуристы являются серебряными призёрами чемпионата России в танцах на льду.

Загорски заразилась менингитом в октябре прошлого года, ей потребовалась госпитализация. Болезнь партнёрши помешала дуэту отобраться на Олимпиаду 2022 года в Пекине.

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