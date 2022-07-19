Не боялся показать миру собственную слабость: японский фигурист Ханю объявил о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю сообщил о завершении спортивной карьеры. При этом на пресс-конференции он пообещал продолжить работу над четверным акселем, чтобы добиться успеха на глазах у всех. Вне зависимости от того, вернётся ли японец на любительский лёд, он запомнится поклонникам стремлением вывести мужское одиночное катание на уровень высочайшего, порой недоступного для понимания искусства, переплетённого с запредельной сложностью. Его будут помнить и как человека, который никогда не боялся показать миру собственную слабость.

Несколько дней назад в интервью RT жена Евгения Плющенко и известный продюсер Яна Рудковская, говоря об особом отношении к Татьяне Тарасовой, справедливо заметила: мол, крайне мало в спорте людей, чья жизнь стопроцентно подчинена профессии и ничего другого в ней просто не существует. И следом привела в пример Юдзуру Ханю.

На протяжении очень многих лет мы имели возможность наблюдать за успехами японца и его неудачами, за преодолением им обстоятельств и тяжелейшими травмами — словом, за всем тем, что составляет жизнь выдающегося атлета. Казалось, что так будет всегда, поэтому сейчас три коротеньких слова «Юдзуру завершил карьеру» просто не укладываются в голове.

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Кинематографически вся жизненная история Ханю, конечно же, должна была быть увенчана великой победой. Над собой, над Нейтаном Ченом, над четверным акселем, наконец. Но жизнь всегда бывает более жёсткой. Чем более велик атлет, чем дольше продолжается его спортивный путь, тем меньше бывает шансов уйти непобеждённым, публично не растоптанным.

Хотите примеры? Их много. Можно вспомнить сокрушительные поражения под занавес карьер трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина и четырёхкратного — Александра Попова или двукратной победительницы Игр Светланы Хоркиной.

Можно провести параллель между Ханю и японским гимнастом Кохэем Утимурой, проигравшим домашнюю Олимпиаду. Шестикратный абсолютный чемпион мира, что в спортивной гимнастике ценится особенно высоко, двукратный олимпийский победитель в категории многоборья. А в Токио великий спортсмен не сумел отобраться в финал на перекладине, где пять раз за предшествующие десять лет поднимался на пьедестал мировых первенств.

Сделала ли та неудача Утимуру менее великим? Разумеется, нет. Точно так же, как сокрушительное поражение в Пекине-2022 не отразилось на величии Ханю.

«Мы, японцы, ставим превыше всего не тот момент, когда спортсмен стоит на пьедестале, а то, как он преодолевает неудачи, преодолевает себя. Как выбирается наверх с самой нижней точки, если вдруг случается упасть. Потому что именно тогда становится по-настоящему понятно, чего человек стоит», — объяснил мне однажды коллега.

В этой формулировке — вся спортивная жизнь Ханю, в которой он успел сделать очень многое. Дважды становился олимпийским чемпионом, дважды выигрывал мировую корону, четыре раза был победителем финалов Гран-при, победителем Турнира четырёх континентов.

Внешняя сторона жизни легендарного фигуриста — с телохранителями, бесчисленными армиями фанатов по всему миру и заоблачными гонорарами — являла собой прекрасный антураж для небожителя. Но в пределах льда небожитель порой удивительнейшим образом превращался в живого и далеко не совершенного человека: с банальными ошибками, просчётами, нелепыми травмами и не всегда объяснимыми поступками.

Наверное, величие Ханю и в этом тоже: он никогда не боялся показать миру собственную слабость в те минуты, когда по каким-то причинам не мог оставаться сильным.

Интересно, что всего за день до того, как Юдзуру объявил об уходе с любительского льда, американский тренер российского происхождения Вадим Шебеко сказал, рассуждая о женском катании, что особенно выделил бы Евгению Медведеву. Что именно она, на его взгляд, положила начало современной эпохе господства России в женском фигурном катании.

Звучит вроде бы странно: Медведева не становилась олимпийской чемпионкой, как это удалось Юлии Липницкой — в 2014-м и Анне Щербаковой — в 2022-м, её прыжки не отличались запредельной сложностью и техничностью, как у Александры Трусовой, по физическим данным и красоте катания фигуристку вряд ли можно поставить на один уровень с Камилой Валиевой, да и вообще долгожителем в спорте её не назовёшь — в этом плане приоритеты всегда останутся за Каролиной Костнер и Елизаветой Туктамышевой.

Но именно Медведева своим упорством, упрямством и силой характера установила в своё время уровень притязаний и стабильности, ставший ориентиром для всех, кто пришёл на женский лёд после неё. Именно она запустила эту эпоху в космос. Как и Ханю — свою, стремясь вывести мужское одиночное катание на уровень высочайшего, порой недоступного для понимания искусства, переплетённого с запредельной сложностью.

Как будет существовать мужское одиночное катание без Ханю, уже понятно. Ничуть не хуже, чем без Нейтана Чена, хотя у американца, несмотря на все его заявления, пока ещё остаётся превосходный шанс вернуться в спорт к Играм-2026 и попытаться второй раз стать олимпийским чемпионом. Просто даже если это произойдёт, Чен вряд ли будет оставаться единственной и недосягаемой звездой: в этом плане мир мужского одиночного катания за считаные дни перевёл в другое измерение 17-летний Илья Малинин, прыгнув так и не покорившийся Ханю аксель в четыре оборота.

Как будет существовать Юдзуру без фигурного катания — вопрос куда более сложный. На пресс-конференции, посвящённой завершению карьеры, фигурист говорил, что намерен продолжать кататься за пределами любительского льда. Но профессиональный рынок сейчас крайне узок, чтобы считать подобную замену равноценной.

«Я продолжу делать всё, что в моих силах, продолжу работать над прыжком в четыре с половиной оборота в уверенности, что добьюсь успеха на глазах у всех», — сказал фигурист журналистам. И вряд ли кто не подумал при этом, что с таким настроем японцу вовсе ни к чему покидать лёд. Взять паузу, отдохнуть от постоянного соревновательного стресса, залечить травмы — возможно.

В конце концов, через четыре года Ханю будет 30 с небольшим — совсем не тот возраст, чтобы считать себя ветераном. И если он всё-таки вернётся…

Как же чертовски это будет здорово!