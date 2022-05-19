Тренер Мозалёва вспомнил, как фигуриста захейтили фанаты Ханю

Тренер по фигурному катанию Кирилл Давыденко рассказал, как Андрея Мозалёва захейтили фанаты двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю на Олимпиаде в Пекине.

«Это вообще глупость несусветная. Ханю сам сказал, что попал в след. Андрей в этом месте даже не прыгал, он это место проезжает транзитом. В общем, нашли крайнего. Всё, к чему относятся с фанатизмом, оно порой не здоровое, выходит за рамки разума», — цитирует Давыденко Sport24.

Напомним, что Ханю неудачно откатал короткую программу на ОИ-2022. Он вместо четверного сальхова исполнил бабочку. После проката японец заявил, что попал в дырку во время прыжка. Фанаты решили, что след на льду оставил Мозалёв, выступавший перед Ханю.

По итогам двух программ японский фигурист стал четвёртым. Мозалёв финишировал на 19-й позиции.

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