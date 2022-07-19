Тарасова: неожиданно, что Ханю завершил карьеру

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение о завершении карьеры японского фигуриста Юдзуру Ханю — двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании.
Тарасова: неожиданно, что Ханю завершил карьеру
  • Gettyimages.ru
  • © China News Service

«Неожиданно, что Ханю завершил карьеру. Он выдающийся катальщик, необыкновенный, с очень яркой индивидуальностью, не такой как все. Я очень его люблю. У него была прекрасная долгая карьера: с 2010 года на международных соревнованиях», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

По её словам, Ханю будет делать своё шоу. Тренер также выразила уверенность, что представление у фигуриста получится очень интересным.

Первое золото на Олимпиаде Ханю завоевал на зимних Играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году. На Играх в Пхёнчхане в 2018-м он повторил свой успех.

В Пекине Ханю занял четвёртое место. В произвольной программе он попытался исполнить четверной аксель, но упал во время приземления. Золотую медаль Игр выиграл американец Нэйтан Чен, который установил новый мировой рекорд в короткой программе.

Ранее Тарасова отреагировала на каминг-аут теннисистки Дарьи Касаткиной.

 

 

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