Ханю: надеюсь, мне ещё суждено принять участие в Олимпиадах

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Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю рассказал о желании выступить ещё на одной Олимпиаде.

«Я надеялся, что у меня будут три золотые олимпийские медали, не срослось. Надеюсь, мне ещё суждено принять участие в Олимпиадах. Количество переходит в качество. Я приехал сюда за праздником, я смог выступить, не спасовал, для меня это значимо», — цитирует Ханю ТАСС.

Напомним, что Юдзуру Ханю на Олимпиаде в Пекине занял четвёртое место. В произвольной программе он попытался исполнить четверной аксель, но упал во время приземления. Золотую медаль Игр выиграл американец Нэйтан Чен, который в короткой программе установил новый мировой рекорд.

Ранее Тарасова поделилась ожиданиями от короткой программы в женском одиночном катании на ОИ-2022.