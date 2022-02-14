НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Тарасова поделилась ожиданиями от короткой программы в женском одиночном катании на ОИ-2022

14.02.2022, 18:10 |

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от выступления Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

Тарасова поделилась ожиданиями от короткой программы в женском одиночном катании на ОИ-2022
  • РИА Новости

«Девчонки готовились к Олимпиаде. Каждая из них хочет показать себя и исполнить свою мечту! Жду ли я, что они откатают чисто? Я ни в чём не уверена, но очень сильно им этого желаю и хочу», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

В женском одиночном катании сборную России на Олимпиаде в Пекине представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Фигуристки выйдут на короткую программу 15 февраля. Начало — в 13:00 мск.

Ранее Занозин заявил, что Валиева не сломалась, несмотря на весь кошмар последних дней.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ