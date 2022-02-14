Тарасова поделилась ожиданиями от короткой программы в женском одиночном катании на ОИ-2022

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от выступления Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Девчонки готовились к Олимпиаде. Каждая из них хочет показать себя и исполнить свою мечту! Жду ли я, что они откатают чисто? Я ни в чём не уверена, но очень сильно им этого желаю и хочу», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

В женском одиночном катании сборную России на Олимпиаде в Пекине представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Фигуристки выйдут на короткую программу 15 февраля. Начало — в 13:00 мск.

Ранее Занозин заявил, что Валиева не сломалась, несмотря на весь кошмар последних дней.