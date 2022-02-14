Занозин: Валиева не сломалась, несмотря на весь кошмар последних дней

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Спортивный комментатор Павел Занозин рассказал о беседе с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине после истории с положительной допинг-пробой.

«Разговаривал сейчас с Камилой Валиевой. Какая же она сильная. Какой у неё стержень. Она не сломалась, несмотря на весь кошмар последних дней. Она держится», — написал Занозин в своём Instagram.

CAS после заседания выездной панели решил, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что Щербакова и Трусова упали во время прогона произвольной программы на ОИ-2022.