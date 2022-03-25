Кондратюк рассказал, как предотвратил столкновение Ханю с Литвинцевым на Играх-2022

Олимпийский чемпион Марк Кондратюк рассказал, на какие темы общался с японцем Юдзуру Ханю на зимних Играх 2022 года в Пекине.

«Мы сфотографировались с Ханю, а потом я его спас. Мы стояли почти в углу катка, и там Володя Литвинцев ехал, а Юдзуру спиной стоял, и они как-то катастрофически быстро приближались. В итоге удалось предотвратить столкновение», — цитирует Кондратюка Sport24.

По словам российского фигуриста, с Ханю он пообщался минут пять-десять. Кондратюк назвал японца очень приятным парнем.

Кондратюк в составе сборной России выиграл золотую медаль командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

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