Кондратюк рассказал, как предотвратил столкновение Ханю с Литвинцевым на Играх-2022

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Олимпийский чемпион Марк Кондратюк рассказал, на какие темы общался с японцем Юдзуру Ханю на зимних Играх 2022 года в Пекине.
Кондратюк рассказал, как предотвратил столкновение Ханю с Литвинцевым на Играх-2022
  • AP
  • © Natacha Pisarenko

«Мы сфотографировались с Ханю, а потом я его спас. Мы стояли почти в углу катка, и там Володя Литвинцев ехал, а Юдзуру спиной стоял, и они как-то катастрофически быстро приближались. В итоге удалось предотвратить столкновение», — цитирует Кондратюка Sport24.

По словам российского фигуриста, с Ханю он пообщался минут пять-десять. Кондратюк назвал японца очень приятным парнем.

Кондратюк в составе сборной России выиграл золотую медаль командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

Ранее сообщалось, что американка Эшли Кэйн-Гриббл, выступающая в соревнованиях спортивных пар с Тимоти Ледюком, получила тяжёлую травму во время произвольной программы на чемпионате мира во французском Монпелье.

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