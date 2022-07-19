Жулин отреагировал на новость о завершении карьеры Ханю

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Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал новость о завершении карьеры двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.
Жулин отреагировал на новость о завершении карьеры Ханю
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Жалко. Легенда. Это был великий фигурист. Думаю, уход связан с проблемами с мотивацией: он выиграл две Олимпиады, ему уже стремиться больше не к чему — всё повыигрывал, да и возраст уже, конечно», — приводит слова Жулина ТАСС.

Он также подчеркнул, что в Японии любят фигурное катание и представление, которое создаст фигурист, будет популярным. По его словам, спортсмен может ещё шесть или семь лет кататься и собирать залы.

Первое олимпийское золото Ханю завоевал на зимних Играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году. На Играх в Пхёнчхане в 2018-м он повторил свой успех.

В Пекине Ханю занял четвёртое место. В произвольной программе он попытался исполнить четверной аксель, но упал во время приземления. Золотую медаль Игр выиграл американец Нэйтан Чен, который установил новый мировой рекорд в короткой программе.

Ранее фигурист Ханю объявил о завершении спортивной карьеры.

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