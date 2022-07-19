Фигурист Ханю объявил о завершении спортивной карьеры

Двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании Юдзуру Ханю объявил о завершении спортивной карьеры.

Своё решение спортсмен озвучил на специальной пресс-конференции. Уточняется, что фигурист в дальнейшем будет выступать в профессионалах.

Первое золото на Олимпиаде Ханю завоевал на зимних Играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году. На Играх в Пхёнчхане (Республика Корея) в 2018-м он повторил свой успех.

В Пекине Ханю занял четвёртое место. В произвольной программе он попытался исполнить четверной аксель, но упал во время приземления. Золотую медаль Игр выиграл американец Нэйтан Чен, который в короткой программе установил новый мировой рекорд.

Ранее сообщалось, что российские болельщики смогут посетить этап Гран-при по фигурному катанию в Финляндии.