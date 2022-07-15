Российские болельщики смогут посетить этап Гран-при по фигурному катанию в Финляндии

Менеджер по маркетингу и коммуникациям Ассоциации фигурного катания Финляндии Салла Мякела заявила, что россияне смогут посетить этап Гран-при по фигурному катанию, который перенесли из России.

«У нас нет никаких ограничений для зрителей, которые хотят посетить наши соревнования, если они находятся в Финляндии. Сейчас наши границы открыты, ковидных ограничений на въезд нет», — цитирует Мякелу ТАСС.

В апреле ISU отменил российский этап Гран-при. Китай не сможет принять соревнования из-за антикоронавирусных ограничений.

11 июля стало известно, что финский Эспоо и английский Шеффилд примут этапы Гран-при по фигурному катанию вместо России и Китая в сезоне-2022/23.

Этап в Шеффилде пройдет 11—13 ноября, а в Эспоо — 25—27 ноября.

Ранее тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала проведение Гран-при России на фоне отстранения российских спортсменов от международных соревнований.