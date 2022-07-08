Москвина: не нужно противопоставлять Гран-при России серии ISU

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Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала проведение Гран-при России на фоне отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Москвина: не нужно противопоставлять Гран-при России серии ISU
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Противопоставлять ничего не нужно. ФФККР является полноправным членом ISU. Нам не нужно ничего никому доказывать, престиж и результаты наших фигуристов говорят сами за себя», — цитирует Москвину РИА Новости.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Руководство Международного союза конькобежцев перенесло Гран-при из России в Финляндию.

Ранее Александр Жулин высказался о возможном переносе этапа Гран-при сезона-2022/23 из России.

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