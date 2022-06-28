Жулин высказался о возможном переносе этапа Гран-при сезона-2022/23 из России

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал возможный перенос Гран-при из России в Финляндию.
Жулин высказался о возможном переносе этапа Гран-при сезона-2022/23 из России
  • РИА Новости

«Кому-то бы всяко передали, не Украине — и то хорошо. По-моему, в ISU всё неразумно. Хотя я очень люблю фигурное катание и хожу на работу с удовольствием, но поверьте мне: что происходит сейчас в мире — гораздо более серьёзно, чем какие-то этапы в какой-то там Финляндии или где-нибудь ещё», — цитирует Жулина «Матч ТВ».

По информации СМИ, руководство Международного союза конькобежцев (ISU) объявит о переносе до 30 июня.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на информацию, что Международный союз конькобежцев планирует перенести в Финляндию российский этап Гран-при сезона-2022/23.

 

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