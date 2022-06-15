Тарасова высказалась о возможном переносе этапа Гран-при сезона-2022/23 из России

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию, что Международный союз конькобежцев (ISU) планирует перенести в Финляндию российский этап Гран-при сезона-2022/23.

«Я не знаю, как можно провести международные соревнования, не ставя в известность союз», — цитирует Тарасову Metaratings.

По её словам, каждая страна, которая хочет проводить серьёзные международные соревнования, должна сверяться с правилами ISU.

По информации СМИ, руководство союза объявит о переносе до 30 июня.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее Тарасова прокомментировала решение украинских спортсменов бойкотировать международные турниры с участием россиян.