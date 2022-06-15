Тарасова высказалась о возможном переносе этапа Гран-при сезона-2022/23 из России
- РИА Новости
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«Я не знаю, как можно провести международные соревнования, не ставя в известность союз», — цитирует Тарасову Metaratings.
По её словам, каждая страна, которая хочет проводить серьёзные международные соревнования, должна сверяться с правилами ISU.
По информации СМИ, руководство союза объявит о переносе до 30 июня.
7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.
Ранее Тарасова прокомментировала решение украинских спортсменов бойкотировать международные турниры с участием россиян.