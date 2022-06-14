Тарасова — о бойкоте украинцами турниров с россиянами: нас это абсолютно не волнует

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение украинских спортсменов бойкотировать международные турниры с участием россиян.
Тарасова — о бойкоте украинцами турниров с россиянами: нас это абсолютно не волнует
  • РИА Новости

«Нам какое дело, что они там придумывают? Нас абсолютно не волнует, будут они бойкотировать соревнования или нет. У нас свои понятия о духе и чести, о родине, о профессии, которой занимаешься столько лет подряд», — цитирует Тарасову РИА Новости.

14 июня министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсмены страны намерены блокировать участие российских атлетов в международных турнирах.

Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее один из болельщиков поддержал Россию на матче квалификационного турнира молодёжного чемпионата Европы по футболу 2023 года между сборными Армении и Украины в Ереване.

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