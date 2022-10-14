Удалёнка для госслужащих, вытрезвители для фанатов и разрешение на ЛГБТ-флаги: как Катар готовится к проведению ЧМ-2022

Власти Катара завершают подготовку к чемпионату мира по футболу, который стартует в конце ноября. Оргкомитет решил основные вопросы, касающиеся приёма болельщиков из других стран. В частности, разрешил с ограничениями продавать алкоголь на территории стадионов до и после матчей, а также обустроил вытрезвители. Кроме того, позволил использовать радужные флаги, чтобы удовлетворить потребность в самовыражении ЛГБТ-сообщества, и выпустил рекомендации по поведению в стране, где особое место уделяется внешнему виду женщин. При этом эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил Россию за переданный опыт по организации мероприятий такого масштаба и отметил, что гордится отношениями между странами.

Чуть больше месяца остаётся до старта чемпионата мира по футболу в Катаре, который станет первым таким турниром, проведённым на Ближнем Востоке. И подготовка к нему идёт полным ходом. По данным СМИ, страна потратила на проведение ЧМ-2022 около €208 млрд, что в 16 раз больше, чем потребовалось России для организации турнира в 2018 году (€13 млрд). При этом, по словам президента РФ Владимира Путина, оргкомитет соревнований активно сотрудничает с отечественными специалистами.

«Всё, что мы можем с точки зрения передачи опыта подготовки к чемпионату мира по футболу, мы тоже делаем, вы это знаете, мы сейчас с вами имели возможность об этом поговорить. И хочу пожелать вам успехов в проведении этого крупного мероприятия. Уверен, что так оно и будет», — сказал Путин на встрече с эмиром Катара в Астане.

В свою очередь, шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил Россию за оказанную помощь и отметил, что гордится отношениями стран. Ведь проведение турнира на Ближнем Востоке связано с большим количеством не только инфраструктурных, но и религиозных особенностей. Однако в стране постарались максимально найти компромиссы по всем ключевым вопросам.

Нагрузка на аэропорт и удалёнка для госслужащих

Если говорить про инфраструктуру, то самой большой проблемой в преддверии ЧМ-2022 считается работа международного аэропорта Хамад. Количество рейсов в Катар в ближайшее время вырастет более чем в два раза — с 700 до 1,6 тыс. в день. И менеджеры считают, что осилить такой трафик и обеспечить безопасность на должном уровне — задача очень сложная.

По информации Daily Mail, сейчас руководство набирает дополнительный персонал. При этом на работу нанимаются люди без необходимой подготовки. Новичков обучают 20—30 часов, чего, по мнению опытных сотрудников, недостаточно для ознакомления с планировкой аэропорта.

Также пришлось идти на радикальные меры: отменить все отпуска, запланированные с августа по конец декабря. Кроме того, персоналу в этот период запрещают менять работу.

В то же время, управление гражданской авиации Катара старается развеять все сомнения, касающиеся проблем с эксплуатацией аэропорта. Как сообщают в организации, благодаря модернизации систем он сможет осуществлять 100 взлётов или посадок в час, что превышает ожидаемое пиковое количество в 80 рейсов в час во время чемпионата мира.

В стране, население которой составляет 2,8 млн человек, ждут порядка 1,5 млн болельщиков — на турнир уже продано 95% билетов, поэтому большая нагрузка будет не только на аэропорт, но и на дороги, общественные места. Чтобы максимально снизить её, власти Катара решили наполовину, до четырёх часов, сократить рабочий день для государственных служащих. По новому графику они будут жить с 1 ноября по 19 декабря.

При этом 80% сотрудников перейдут на удалённую работу и только 20% должны находиться в офисах. Не касается закон учреждений здравоохранения, образования, военных и служб безопасности, а также частных компаний. Кроме того, согласно указаниям министерства образования Катара, школьники во время чемпионата мира будут отправлены на каникулы. Дети будут отдыхать с 20 ноября по 22 декабря.

Пиво и вытрезвители для болельщиков

Достаточно больная тема для организаторов ЧМ-2022 — это продажа алкоголя. Распитие спиртных напитков в общественных местах в Катаре, где государственной религией является ислам, строго запрещено. За это нарушение можно получить штраф в размере 3 тыс. местных риалов (€820) и даже сесть в тюрьму на полгода. Однако крупным спонсором футбольного турнира стала компания Budweiser, поэтому для неё пришлось сделать исключение.

Пиво для обладателей билетов на матчи ЧМ-2022 будут продавать в течение трёх часов до начала игр и ещё в течение часа после их окончания. Но появится оно не на трибунах стадионов, а рядом с ними — в специально отведённых местах. Внутри арен разрешены только безалкогольные напитки.

Можно приобрести пиво и в фан-зонах. Впрочем, здесь также существует временное ограничение: продажа разрешена с 18:30 и до часа ночи. Таким образом, дневные матчи группового этапа болельщикам придётся смотреть с соком и колой.

При этом привезти спиртные напитки с собой фанатам также не удастся. Они изымаются таможенными службами во время досмотра багажа.

Несмотря на все перечисленные ограничения, в Катаре уверены, что пьяных будет достаточно. Поэтому в стране планируется организовать специальные вытрезвители. По словам генерального директора оргкомитета ЧМ-2022 Нассера Аль-Хатера, там люди будут уверены, что находятся в безопасности, и не причинят вреда никому другому.

Длинная юбка для женщин

Огромное внимание в Катаре уделяется и поведению приезжающих в страну болельщиков. Специально для них на 16 страницах опубликованы правила нахождения в стране и рекомендации.

Например, при входе в дом к местному жителю нужно приветствовать в первую очередь самого возрастного человека и тех, кто обладает «более высоким статусом». Катарских женщин просят не обнимать и не трогать, их разрешено приветствовать устно и соблюдая определённую дистанцию. Не рекомендуется жать руки гражданам страны, особенно девушкам — это им неприятно.

На публике нельзя пристально смотреть на других людей. Такое поведение считается грубым. Также не стоит сидеть, положив ногу на ногу. А вещи, если вам их протягивает катарец, нужно брать исключительно правой рукой.

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«Публичное проявление привязанности» к партнёру разрешено, но до тех пор, пока оно остаётся умеренным. В то же время нужно воздержаться от флирта, он также в списке запретов.

Гостей страны просят не включать громкую музыку во время призывов к молитве, которые происходят пять раз в день. Ни один закон не требует, чтобы женщины носили чадру, кроме как в мечети. Однако они должны надевать длинные брюки или юбки и одежду, закрывающую грудь и шею, отмечается в рекомендациях.

Для девушек категорически запрещены футболки и рубашки без рукавов, короткие платья или юбки, топики. Также одежда не должна быть слишком просвечивающей или облегающей. Мужчинам разрешено носить шорты, закрывающие колени. Рекомендуется не носить узкие джинсы или брюки, спортивные шорты. Нельзя ходить с обнажённым торсом.

Украшения, за исключением часов или обручального кольца, считаются неуместными. Если какой-то предмет относится к религии, отличной от ислама, его просят убрать под одежду.

Радужные флаги для ЛГБТ-сообщества

Особенно переживают по поводу ограничений представители ЛГБТ-сообщества. Так, хавбек «Аделаиды» Джошуа Кавалло волнуется, что в Катаре не будет обеспечена должная безопасность меньшинствам. По его мнению, в следующий раз ФИФА должна учитывать их права, выбирая страны, которые принимают ЧМ.

При этом, по словам организаторов, во время турнира разрешается использовать радужные флаги, а также можно в разумных пределах демонстрировать свои чувства. В частности, держаться за руки. Как подчеркнул Нассер Аль-Хатер, болельщики просто должны уважительно относиться к культуре страны, куда едут.

Что касается повязок OneLove, которые намерены носить капитаны сборных Англии, Нидерландов, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Уэльса в знак протеста против всех видов дискриминации, то они будут запрещены, поскольку ФИФА расценивает их как политическую акцию, а она неуместна на спортивном мероприятии.

Однако без этого, похоже, в современном мире теперь не обойтись. Представители команды Дании уже заявили, что поедут в Катар без жён и родственников в знак протеста против нарушения прав человека в стране.