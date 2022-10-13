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Крыховяк будет готовиться к ЧМ-2022 в «Легии»

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Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк, выступающий на правах аренды в «Аль-Шабабе», будет готовиться к чемпионату мира 2022 года в Катаре в «Легии», сообщает пресс-служба варшавского клуба.
Крыховяк будет готовиться к ЧМ-2022 в «Легии»
  • Gettyimages.ru

«Со второй половины октября Крыховяк будет тренироваться с «Легией» в рамках подготовки к чемпионату мира в Катаре», — говорится в заявлении «Легии» в Twitter.

Напомним, что весной Крыховяк покинул стан «Краснодара» и перешёл в АЕК, воспользовавшись поправкой Международной федерации футбола (ФИФА) об иностранных игроках в Российской премьер-лиге (РПЛ). С начала сезона‑2022/23 полузащитник играет в аренде в «Аль‑Шабабе».

В нынешнем сезоне 32-летний поляк провёл семь матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу за «Аль‑Шабаб». Его контракт с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе сборная Польши сыграет в группе С с командами Аргентины, Мексики и Саудовской Аравии.

Ранее Рыбус заявил, что не понял выбор Крыховяка в пользу Саудовской Аравии.

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