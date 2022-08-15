Рыбус не понял выбор Крыховяка в пользу Саудовской Аравии

Польский защитник «Спартака» Мацей Рыбус высказал мнение по поводу решения своего соотечественника Гжегожа Крыховяка перейти из «Краснодара» в «Аль-Шабаб».

«Не спрашивал, почему именно Саудовская Аравия. Я не очень понимаю разницу в ситуациях между Саудовской Аравией и Россией. Но не хочу на эту тему говорить», — цитирует Рыбуса «Матч ТВ».

Он также добавил, что они по-прежнему остаются товарищами и поддерживают друг друга.

9 июля стало известно, что футболист воспользовался разрешением ФИФА. Крыховяк продолжит карьеру в клубе «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии, который подписал с игроком сборной Польши контракт сроком на один год.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее Крыховяк поддержал решение защитника «Спартака» Мацея Рыбуса продолжить карьеру в России.