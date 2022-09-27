Невероятная развязка: как Италия вышла в Финал четырёх Лиги наций, а Англия и Германия забили шесть мячей на двоих
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Роковая ошибка Поупа
Перед началом нового сезона Лиги наций мало кто мог представить, что Англия и Германия к последнему туру потеряют шансы на попадание в Финал четырёх, а британцы вовсе займут последнее место в группе. Зато, сбросив с себя лишнюю ответственность, команды выдали яркий матч с шестью голами — 3:3.
Первый тайм не предвещал собравшимся на «Уэмбли» зрителям зрелища. Хозяева владели небольшим преимуществом, но не сумели реализовать свои моменты. Вдобавок они потеряли из-за травмы основного центрального защитника Джона Стоунза, которого пришлось менять на Кайла Уолкера.
А сразу после перерыва положение «Трёх львов» стало критическим. Сначала Илкай Гюндоган реализовал пенальти, назначенный за фол на Джамале Мусиале, а потом Кай Хаверц нанёс красивый обводящий удар в дальнюю девятку из-за пределов штрафной. Местные болельщики потихоньку потянулись с трибун.
Но подопечные Гарета Саутгейта не опустили рук, а разозлились и совершили впечатляющий камбэк. Всего за 11 минут они отличились трижды и перевернули ход неудачно складывающегося противостояния. Надежду партнёрам подарил мяч Люка Шоу. Затем вышедшие на замену Букайо Сака и Мэйсон Маунт соорудили второй гол. Хавбек «Арсенала» протащил снаряд вперёд, а полузащитник «Челси» нанёс точный удар. Наконец, Гарри Кейн точно пробил с одиннадцатиметровой отметки. Параллельно форвард установил историческое достижение. Он стал первым футболистом, которому удалось отличиться в четырёх матчах подряд со сборной Германии. В 1909 — 1912 годах аналогичную серию выдал венгр Имре Шлоссер.
Однако добиться успеха англичанам помешала ошибка Ника Поупа. Он отразил выстрел Лероя Зане прямо перед собой, и Хаверц спокойно восстановил статус-кво и оформил дубль. Таким образом британцы не сумели выиграть в текущем розыгрыше ЛН ни одной встречи и впервые почти за 30 лет выдали шестиматчевый отрезок без побед.
Судьбоносный гол Распадори
Также никто не мог предположить, что первое место в «квартете смерти» едва не займёт Венгрия. Коллектив Марко Росси почти совершил чудо, дважды обыграв Англию и взяв верх над Германией на выезде. К домашней встрече с Италией он подходил лидером с двухочковым отрывом от конкурента. То есть хозяев устраивала ничья.
Но действующие чемпионы Европы в решающий момент собрались и вырвали у оппонента путёвку в Финал четырёх. И вновь главным героем в их составе стал нападающий «Наполи» Джакомо Распадори. Роберто Манчини опять доверил ему место в старте, и 22-летний форвард отметился победным мячом. Несколько дней назад он стал автором решающего гола в поединке с Англией, а в Будапеште открыл счёт.
Окончательно всё стало ясно в начале второй половины встречи, когда венгры провалились в обороне, и Федерико Димарко замкнул прострел партнёра с пары метров. К чести подопечных Росси, они не сдались и устроили настоящий штурм ворот Джанлуиджи Доннаруммы. Но футболист ПСЖ поймал в этот вечер кураж и не позволил огорчить себя. Голкипер совершил шесть сейвов, а особенно запомнилось его тройное спасение, когда он дважды справился с добиванием в упор.
Таким образом итальянцы во второй раз подряд пробились в плей-офф Лиги наций. В прошлом сезоне они уступили в полуфинале Испании, но в матче за третье место оказались сильнее Бельгии. А Манчини, одержав 34-ю победу во главе родной сборной, вышел на третье место по данному показателю в её истории. Его он делит с легендарным Арриго Сакки. Впереди располагаются не менее заслуженные Витторио Поццо (63) и Энцо Беарзот (40).
Идеальный выход Пушкаша
Некоторые команды, решив задачу по повышению в классе, в последнем туре демонстрируют не лучшие результаты. Ярким примером этой тенденции стала сборная Боснии и Герцеговины. Будущий соперник России завершил турнир разгромным выездным поражением от Румынии (1:4) и позволил сопернику взять реванш за неудачу в первом круге.
Впрочем, тренерский штаб Ивайло Петева оставил в запасе многих лидеров и дал шанс резервистам, которые проявить себя не смогли. А вот у оппонента, напротив, сработали замены. Георге Пушкаш, появившись на поле по ходу второго тайма, успел оформить дубль.
Единственным приятным моментом для гостей оказался очередной гол 36-летнего капитана Эдина Джеко. Он также начал встречу на скамейке и вступил в игру лишь ближе к финальному свистку. Но шести минут опытному форварду хватило, чтобы замкнуть навес с фланга и забить 64-й мяч в составе боснийцев. А в текущем розыгрыше Лиги наций он отличился трижды.
Очередной мяч Кварацхелии
Сборная Грузии, даже решив задачу, в отличие от боснийцев завершила турнир на мажорной ноте. Впрочем, обыгрывать Гибралтар на выезде подопечные Вилли Саньоля были обязаны, что они и сделали — 2:1.
Таким образом кавказский коллектив, набрав 16 очков из 18 возможных, показал лучший результат в лиге С. В активе Турции и Казахстана по 13, а Греция в лучшем случае завершит сезон с 15-ю. Более того, если брать в расчёт другие дивизионы, с ним могут сравниться только Нидерланды, также выбившие 16.
При этом грузины помимо Гибралтара получили достаточно неприятных соперников по квартету — участника последнего чемпионата Европы Северную Македонию и крепкую Болгарию. Но оба в четырёх очных матчах пропустили десять мячей и лишь раз разошлись с лидером миром. В итоге команда очень легко со второй попытки вышла в лигу B.
А решающий вклад в её успех внесла главная звезда — Хвича Кварацхелия. Новичок «Наполи» по разу отличился в пяти встречах из шести и дважды ассистировал партнёрам. В гонке бомбардиров турнира он уступает только Эрлингу Холанду (шесть голов). А в списке лучших снайперов в истории сборной он с десятью мячами располагается в топ-9. Лидирует Шота Арвеладзе (27), но, кажется, юный полузащитник вполне способен побить его рекорд.
Лёгкий дубль Аниера
Успешно в текущем розыгрыше выступили и сборные прибалтийских стран. Если Литва вылетела из лиги С, то Латвия и Эстония проследовали в обратном направлении. Особенно ярко смотрелась последняя. Подопечные Томаса Хеберли стали единственным коллективом в турнире, который обошёлся без очковых потерь с поправкой на низкий уровень оппонентов (Мальта и Сан-Марино) и попадание в группу всего с тремя участниками.
Вот и Сан-Марино дома в последнем туре не сумело навязать фавориту реальную конкуренцию, пропустив четыре безответных мяча. При этом гости не могли пробить оборону хозяев до 38-й минуты, но затем их было уже не остановить. Дубль в составе победителей оформил 31-летний нападающий Хенри Аниер, попутно преодолевший отметку в 20 голов в составе национальной команды.