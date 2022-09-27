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Росси считает, что сборная Венгрии заслужила уважение европейских команд

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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился эмоциями от поражения команды в матче групповой стадии Лиги наций УЕФА с Италией.

«У нас потрясающие болельщики. В других странах очень сложно увидеть подобное. Мы перепробовали всё, но, к сожалению, наши ошибки дорого нам обошлись, ведь Италия — это действующий чемпион Европы. Сегодня мы увидели, как бьётся венгерское сердце. Думаю, мы заслужили уважение европейских команд», — приводит слова Росси сайт УЕФА.

Игра шестого тура первой группы на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилась со счётом 0:2 в пользу итальянской сборной.

В составе итальянской команды мячи забили Джакомо Распадори (27-я минута), Федерико Димарко (52-я).

Ранее сборные Германии и Англии не смогли выявить победителя в матче групповой стадии Лиги наций УЕФА.

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