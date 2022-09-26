Саутгейт: я хочу изменить английский футбол

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о своём отношении к критике.

«Критика — это жизненный опыт. Конечно, я хочу, чтобы команда побеждала, играла хорошо, а болельщики были счастливы. Я хочу изменить английский футбол», — сказал тренер на пресс-конференции.

Сборная Англии 26 сентября в рамках Лиги наций проведёт встречу с командой Германии.

Напомним, что подопечные Гарета Саутгейта уступили в финале чемпионата Европы — 2020 сборной Италии. Решающий матч проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее сборная Франции повторила свой антирекорд по поражениям за год.