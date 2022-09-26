Сборная Франции повторила свой антирекорд по поражениям за год

Сборная Франции в гостях потерпела поражение от команды Дании в матче группового этапа Лиги наций УЕФА (2:0).

Эта неудача стала третьей для команды Дидье Дешама в 2022 году. Таким образом, французы повторили собственный антирекорд — в 1966, 1981, 2008 и 2010 году они проиграли столько же матчей.

Напомним, что сборная Франции является действующим чемпионом мира. Команда следующий матч проведёт с Австралией в рамках группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее Дешам о поражении от сборной Дании заявил, что другие крупные команды тоже проигрывают