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Дешам — о поражении от сборной Дании: другие крупные команды тоже проигрывают

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Дании.

«Ничего страшного не произошло. Прошлой ночью я смотрел другие игры, есть и другие крупные команды, которые проигрывают. Мы не должны считать себя лучше других. Нам придётся сражаться», — цитирует слова Дешама Get French Football News.

Он не считает поражение от Дании катастрофой. Однако тренер признал, что его подопечные допустили ряд ошибок.

«У нас молодая команда, где у большинства игроков нет опыта на высоком уровне», — заключил он.

Сборная Франции в гостях потерпела поражение от команды Дании (0:2). Мячи забили Каспер Дольберг (33-я минута), Андреас Сков Ольсен (39-я).

Ранее сообщалось, что сборная Украины обыграла национальную команду Армении в матче пятого тура Лиги наций УЕФА лиги В группы 1.

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