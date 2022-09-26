Победа Дании над Францией и выход Хорватии и Нидерландов в Финал четырёх: как начался 6-й тур Лиги наций

Сборная Дании во второй раз обыграла Францию в рамках турнира, но не сумела занять первое место в группе. Хорватия на выезде одержала победу над Австрией и пробилась в Финал четырёх. Нидерланды оказались сильнее Бельгии благодаря голу Вирджила ван Дейка и также попали в четвёрку сильнейших турнира. Турция сенсационно уступила Фарерским островам, а Латвия вслед за Эстонией добилась повышения в классе. Как начался 6-й тур Лиги наций — в материале RT.

Исторический гол Модрича

В группе 1 элитного дивизиона судьба путёвки в Финал четырёх решалась в заочном споре Хорватии и Дании. При этом действующие вице-чемпионы мира опережали преследователя на одно очко и им достаточно было сыграть не хуже, чем оппоненту. Однако «шашечные» сделали всё, что было в их силах, чтобы не зависеть от него, и на выезде одержали победу над Австрией — 3:1.

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Уже на шестой минуте счёт открыл капитан гостей Лука Модрич. Для полузащитника «Реала» этот гол оказался 23-м за сборную, и он вошёл в топ-5 её лучших бомбардиров. Лидирует же в списке Давор Шукер (45). Более того, ветеран, отличившийся в возрасте 37 лет и 16 дней, стал самым пожилым автором мяча в истории «шашечных».

Однако хозяева и не думали сдаваться, тем более у них оставалась надежда на сохранение места в лиге А, и быстро восстановили статус-кво. К сожалению для поклонников «Зенита», в собственной штрафной не уследил за Кристофом Баумгартнером Деян Ловрен, проводивший первую игру за Хорватию почти за год.

Но уже после перерыва защитник реабилитировался, грамотно подключившись к атаке и пробив головой в падении в нижний угол. А незадолго до того победный мяч записал на свой счёт вышедший на замену Марко Ливайя. К слову, последний также имеет непосредственное отношение к РПЛ, поскольку пару лет выступал за «Рубин».

Так подопечные Златко Далича не только пробились в Финал четырёх, но и взяли у оппонента реванш за разгромное поражение на старте. Да и в целом они проявили характер, ведь после двух туров в активе коллектива значилось всего одно очко. Однако оставшиеся четыре встречи были выиграны.

Удивительные сейвы Шмейхеля

Сборную Дании же остаётся лишь пожалеть, ведь предъявить ей претензии не за что. Действующие призёры континентального первенства в надежде подняться на первую строчку во второй раз обыграли Францию в рамках Лиги наций — 2:0. Трёхцветные, потеряв шансы на попадание в Финал четырёх, не были на 100% мотивированы и смело экспериментировали с составом, однако это не умаляет заслуг их соперника.

Тем более судьба противостояния оказалась решена ещё в первом тайме, когда хозяева отличились дважды в течение семи минут. Сначала Каспер Дольберг замкнул прострел Миккеля Дамсгора, а затем Андреас Сков Ольсен нанёс точный удар с линии штрафной после розыгрыша корнера.

Подопечные Дидье Дешама рук не опустили и во втором тайме устроили настоящий штурм чужих ворот. Однако огорчить Каспера Шмейхеля им так и не удалось. Голкипер провёл потрясающий матч и совершил семь сейвов. А особенно запомнилось его спасение в эпизоде с выходом один на один Килиана Мбаппе.

Резюмируя, датчане провели хороший турнир, одержав четыре победы в шести матчах и набрав 12 очков. Однако их сгубили два поражения от прямого конкурента. Французы, напротив, лишь раз обыграли соперника и остановились в очке от вылета в лигу B. А три поражения за год в официальных встречах для них — повторение худшего результата в истории.

Судьбоносный мяч ван Дейка

А вот в квартете 4 судьба первой строчки определялась в очной встрече Нидерландов и Бельгии в Амстердаме. Впрочем, шансы на то, чтобы опередить соседей, у гостей были минимальные. В первом круге они оказались разгромлены со счётом 1:4, а потому требовалось выигрывать с разницей в три мяча.

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«Красные дьяволы» скорее по инерции шли вперёд, но не часто создавали моменты у ворот Ремко Пасвера. Оранжевые же выкладывались ровно настолько, насколько требовалось для сохранения ничьей, и на них практически не сказывалось отсутствие травмированных лидеров Френки Де Йонга и Мемфиса Депая.

Однако одно впечатляющее спасение 38-летний Пасвер всё же совершил. В середине второй половины матча он, вытянувшись во весь рост, парировал удар Амаду Онаны в упор в дальний угол. Таким образом, ветеран провёл вторую игру подряд за национальную команду и вновь не пропустил.

Хозяева же окончательно сняли все вопросы об исходе противостояния на 73-й минуте, когда Вирджил ван Дейк отправил мяч в чужие ворота после розыгрыша корнера. Небольшой повод для радости по итогам турнира появился и у Луи ван Гала. Он одержал 37 побед во главе сборной и повторил рекорд Дика Адвоката. А в свой второй заход в неё опытный специалист не потерпел ни одного поражения в 15 встречах при всего четырёх мирных исходах.

Неожиданная осечка Кунца

Как обычно, Лига наций насыщена всевозможными событиями. В частности, сборная Турции, завоевав путёвку во второй по силе дивизион, неприятно удивляет своих поклонников. Сначала она с огромным трудом лишь в концовке ушла от поражения в домашнем сверхрезультативном противостоянии с Люксембургом — 3:3.

А спустя несколько дней коллектив Штефана Кунца и вовсе уступил на выезде Фарерским островам, пропустив дважды за девять минут на старте второго тайма. На этот раз спастись фаворит не сумел, ограничившись голом престижа в исполнении Сердара Гюрлера в концовке.

Очевидно, ему не хватило мотивации на финише, но это не умаляет заслуг «карликовой» команды, которая, впервые пробившись в лигу С, набрала восемь очков и финишировала на третьей позиции, избежав понижения в классе. К слову, Люксембург вовсе занял вторую строчку с 11 очками и тремя победами. Замкнула таблицу в этом квартете более сильная, на первый взгляд, Литва.

Великолепные удары Стынэ

А вот две другие прибалтийские сборные проследовали в обратном направлении. Вместе с Эстонией в лиге С в следующем сезоне выступит Латвия. Подопечным Дайниса Казакевича для того, чтобы сохранить лидерство и не пропустить вперёд Молдавию, требовалось не проиграть на выезде Андорре. И они с задачей спокойно справились, добившись мирного исхода и впервые повысившись в классе в ЛН.

Молдаванам же не помогла даже невероятная домашняя победа над Лихтенштейном — 2:0. Футболисты, представляющие небольшое княжество, успешно оборонялись почти до финального свистка, но дважды пропустили в добавленное арбитром время. Причём дубль оформил вышедший незадолго до этого на замену Виктор Стынэ. Сначала он забросил мяч в дальний угол почти с нулевого угла, а затем красиво закрутил его в створ из-за пределов штрафной. Кстати, для 24-летнего полузащитника «Пансерраикоса» матч стал всего третьим за сборную.

Также эта встреча оказалась примечательна тем, что её обслуживала женщина — Стефани Фраппар. Для француженки этот поединок — уже третий в текущем розыгрыше Лиги наций.