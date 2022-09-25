Модрич стал самым возрастным автором гола в истории сборной Хорватии
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После первого тайма счёт в игре шестого тура первой группы, которая проходит на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене, 1:1.
Один из мячей в составе хорватской команды забил Лука Модрич (6-я минута). Таким образом, полузащитник, которому 37 лет и 16 дней, превзошёл достижение экс-хавбека сборной Хорватии Нико Ковача, забившего в возрасте 36 лет и 327 дней.
В австрийской сборной отличился Кристоф Баумгартне (9-я).
Ранее сообщалось, что сборная Украины обыграла национальную команду Армении в матче пятого тура Лиги наций УЕФА лиги В группы 1.