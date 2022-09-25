военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Источник: россиян не пускали на матч Лиги наций между Арменией и Украиной

Короткая ссылка
24 сентября на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна прошёл матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Лиги B группы 1 между национальными командами Армении и Украины.
Источник: россиян не пускали на матч Лиги наций между Арменией и Украиной
  • AFP

Всего игру посетили десять тысяч болельщиков, однако для людей с российским паспортом были запрещены покупка билетов и вход на стадион, сообщает в социальных сетях Zorya Londonsk со ссылкой на журналиста Эндрю Тодоса.

Сборная Украины обыграла Армению со счётом 5:0.

Украина занимает второе место в таблице В1 с десятью очками. Армения находится на четвёртом месте, набрав три очка.

Ранее сообщалось, что сборная Украины обыграла национальную команду Армении в матче пятого тура Лиги наций УЕФА лиги В группы 1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить