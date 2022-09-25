Источник: россиян не пускали на матч Лиги наций между Арменией и Украиной
- AFP
Всего игру посетили десять тысяч болельщиков, однако для людей с российским паспортом были запрещены покупка билетов и вход на стадион, сообщает в социальных сетях Zorya Londonsk со ссылкой на журналиста Эндрю Тодоса.
Сборная Украины обыграла Армению со счётом 5:0.
Украина занимает второе место в таблице В1 с десятью очками. Армения находится на четвёртом месте, набрав три очка.
Ранее сообщалось, что сборная Украины обыграла национальную команду Армении в матче пятого тура Лиги наций УЕФА лиги В группы 1.