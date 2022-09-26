Дешам высоко оценил игру Эриксена

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре полузащитника национальной команды Дании Кристиана Эриксена.

«Есть атакующий игрок, который меня очень удивил, и не только из-за того, что с ним произошла драматическая ситуация. Речь об Эриксене. Его способности впечатляют», — цитирует Дешама Mirror.

Напомним, что летом прошлого года во время матча сборной Дании с командой Финляндии (0:1) на Евро-2020 Эриксен перенёс остановку сердца. Впоследствии ему был имплантирован сердечный дефибриллятор.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит Эриксену по контракту около €50 млн.