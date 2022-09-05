Football Insider: МЮ заплатит Эриксену по контракту около €50 млн

«Манчестер Юнайтед» заключил крупный контракт с датским полузащитником Кристианом Эриксеном.

Английский клуб будет выплачивать хавбеку годовую зарплату около €11,6 млн по трёхлетнему соглашению, а также бонус в размере €14 млн, сообщает Football Insider.

Напомним, что летом прошлого года во время матча сборной Дании с командой Финляндии (0:1) на Евро-2020 Эриксен перенёс остановку сердца. Впоследствии ему был имплантирован сердечный дефибриллятор.

После операции датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским устройством, и перешёл в английский «Брентфорд».

В сезоне-2021/22 футболист провёл за «Брентфорд» 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Эриксен назвал «Манчестер Юнайтед» одним из величайших клубов в мире.