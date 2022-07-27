Эриксен назвал «Манчестер Юнайтед» одним из величайших клубов в мире

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен прокомментировал свой переход в английский клуб.

«Я смог представить свой трансфер в «Юнайтед» только после прихода тен Хага с его идеологией. «МЮ» — один из величайших клубов в мире. Манкунианцы имеют богатую историю, приятно чувствовать себя частью чего-то большого», — приводит слова Эриксена официальный сайт команды.

Он также заявил, что он человек, который любит играть в футбол и перешёл в английский клуб не только ради эмблемы.

Напомним, что летом прошлого года во время матча сборной Дании с командой Финляндии (0:1) на Евро-2020 Эриксен перенёс остановку сердца. Впоследствии ему был имплантирован сердечный дефибриллятор.

После операции датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским устройством, и перешёл в английский «Брентфорд».

В сезоне-2021/22 футболист провёл за «Брентфорд» 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Эриксен продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».