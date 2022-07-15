«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника Эриксена

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Уточняется, что футболист подписал соглашение до 2025 года.

Напомним, что летом прошлого года во время матча сборной Дании с командой Финляндии (0:1) на Евро-2020 Эриксен перенёс остановку сердца. Впоследствии ему был имплантирован сердечный дефибриллятор.

После операции датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским устройством, и перешёл в английский «Брентфорд».

В сезоне-2021/22 футболист провёл за «Брентфорд» 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» согласовал переход защитника «Аякса» Мартинеса за €54 млн.