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В Катаре откроют вытрезвители для болельщиков на время ЧМ-2022

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Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира 2022 года Нассер Аль-Хатер рассказал, что в Катаре откроют вытрезвители для болельщиков на время турнира.
В Катаре откроют вытрезвители для болельщиков на время ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru

«Существуют планы, чтобы помочь болельщикам протрезветь, если они чрезмерно выпили. Это будут места, где болельщики будут уверены, что они находятся в безопасности и не причинят вреда никому другому», — приводит слова Аль-Хатера Sky News.

В связи с проведением чемпионата мира в Катаре открыли большее количество точек продажи алкоголя, в том числе возле стадионов и в фан-зонах. Ранее в стране алкогольная продукция продавалась только в барах отелей.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее гендиректор ЧМ-2022 высказался о возможном ношении радужных повязок на турнире.

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