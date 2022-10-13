В Катаре откроют вытрезвители для болельщиков на время ЧМ-2022
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«Существуют планы, чтобы помочь болельщикам протрезветь, если они чрезмерно выпили. Это будут места, где болельщики будут уверены, что они находятся в безопасности и не причинят вреда никому другому», — приводит слова Аль-Хатера Sky News.
В связи с проведением чемпионата мира в Катаре открыли большее количество точек продажи алкоголя, в том числе возле стадионов и в фан-зонах. Ранее в стране алкогольная продукция продавалась только в барах отелей.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
Ранее гендиректор ЧМ-2022 высказался о возможном ношении радужных повязок на турнире.