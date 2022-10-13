Гендиректор ЧМ-2022 высказался о возможном ношении радужных повязок на турнире

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира 2022 года в Катаре высказался о возможном ношении радужных повязок OneLove на турнире.

«Этим занимается Международная федерация футбола. Насколько я понимаю, ведутся дискуссии о различных политических посланиях, которые будут представлены. Это футбольный турнир, посещая который люди хотят получать удовольствие. Я считаю, что превращать его в платформу для политических заявлений — это неправильно для спорта», — приводит слова Нассер Аль-Хатера Sky News.

Напомним, что капитаны сборных Англии, Бельгии, Германии, Дании, Нидерландов, Франции, Швеции, Швейцарии и Уэльса намерены носить радужную повязку в знак протеста против всех видов дискриминации. Однако Международная федерация футбола (ФИФА) может не разрешить проведение этой акции.

Ранее сообщалось, что Кейн будет носить радужную повязку на ЧМ-2022 даже в случае запрета ФИФА.