Sky Sports: Кейн будет носить радужную повязку на ЧМ-2022 даже в случае запрета ФИФА
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По информации Sky Sports, капитаны ещё девяти стран намерены играть с похожими повязками. В сборной Англии заявили, что такой жест связан с поддержкой сообщества ЛГБТК+.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси в последний раз сыграет на чемпионатах мира.