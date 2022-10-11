Sky Sports: Кейн будет носить радужную повязку на ЧМ-2022 даже в случае запрета ФИФА

Капитан сборной Англии Гарри Кейн будет носить радужную повязку OneLove на чемпионате мира 2022 года в Катаре даже в случае запрета со стороны ФИФА.

По информации Sky Sports, капитаны ещё девяти стран намерены играть с похожими повязками. В сборной Англии заявили, что такой жест связан с поддержкой сообщества ЛГБТК+.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси в последний раз сыграет на чемпионатах мира.