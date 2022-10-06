Месси в последний раз сыграет на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал, почему чемпионат мира 2022 года в Катаре станет последним в его карьере.

«Будет ли это мой последний чемпионат мира? Да, конечно. Я хорошо физически себя чувствую. В этом году у меня была хорошая предсезонка. В отличие от прошлого года. Поэтому тогда всё и пошло не так, я начал поздно тренироваться, играл без ритма», — цитирует Месси tn.com.ar.

Форвард «Пари Сен-Жермен» признался, что считает дни до начала первенства планеты — 2022. Месси также затруднился ответить на вопрос, является ли сборная Аргентины фаворитом турнира.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что в Катаре установили жёсткие правила для футбольных болельщиков.