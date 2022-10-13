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Баженов рассказал, что у него снизился интерес к ЧМ

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Никита Баженов поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу.
Баженов рассказал, что у него снизился интерес к ЧМ
  • РИА Новости

«Интерес к чемпионату мира у меня сильно убавился. Если спросите, кто там играет — навскидку и не вспомню», — цитирует Баженова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что будет следить за матчами мундиаля.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что планирует смотреть чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

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