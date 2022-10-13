Игнатьев: буду смотреть чемпионат мира без России

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что планирует смотреть чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

«Конечно, буду смотреть чемпионат мира, интерес к нему у меня не упал. Без одного великого актёра спектакль всё равно интересно смотреть. Для меня не играет роли, будет ли наша сборная играть там или нет», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Юрий Сёмин позвал его на ЧМ в Катаре, но он отказался.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее президент России Владимир Путин пожелал Катару успехов в проведении ЧМ-2022.