Игнатьев: буду смотреть чемпионат мира без России
- РИА Новости
«Конечно, буду смотреть чемпионат мира, интерес к нему у меня не упал. Без одного великого актёра спектакль всё равно интересно смотреть. Для меня не играет роли, будет ли наша сборная играть там или нет», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что Юрий Сёмин позвал его на ЧМ в Катаре, но он отказался.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее президент России Владимир Путин пожелал Катару успехов в проведении ЧМ-2022.