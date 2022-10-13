Билялетдинов: не особо настроен следить за ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу.

«Какие-то знаковые матчи чемпионата мира в Катаре, может быть, буду смотреть. В целом я не особо настроен на то, чтобы активно следить за турниром, смотреть каждый матч. Планирую ли я поехать на финальные стадии чемпионата в Катар? Нет. Что там делать?» — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Катар сыграет в одной группе с Эквадором, Нидерландами и Сенегалом. Матч открытия мундиаля состоится 20 ноября.

Ранее сообщалось, что ЛГБТ-болельщики смогут демонстрировать радужные флаги на ЧМ-2022 в Катаре.