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Билялетдинов: не особо настроен следить за ЧМ-2022

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Бывший полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу.
Билялетдинов: не особо настроен следить за ЧМ-2022
  • РИА Новости

«Какие-то знаковые матчи чемпионата мира в Катаре, может быть, буду смотреть. В целом я не особо настроен на то, чтобы активно следить за турниром, смотреть каждый матч. Планирую ли я поехать на финальные стадии чемпионата в Катар? Нет. Что там делать?» — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Катар сыграет в одной группе с Эквадором, Нидерландами и Сенегалом. Матч открытия мундиаля состоится 20 ноября.

Ранее сообщалось, что ЛГБТ-болельщики смогут демонстрировать радужные флаги на ЧМ-2022 в Катаре.

 

 

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