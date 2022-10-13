ЛГБТ-болельщики смогут демонстрировать радужные флаги на ЧМ-2022 в Катаре

ЛГБТ-фанаты смогут держаться за руки и демонстрировать радужные флаги на чемпионате мира — 2022 в Катаре

«Всё, о чём мы просим, ​​— это чтобы люди уважали культуру. В конце концов, если вы не делаете ничего, что наносит вред другим людям, если вы не уничтожаете общественную собственность, когда вы ведёте себя, не нанося вреда, тогда вам не о чем беспокоиться», — приводит слова директора оргкомитета турнира Нассера Аль-Хатера Sky News.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Катар сыграет в одной группе с Эквадором, Нидерландами и Сенегалом. Матч открытия мундиаля состоится 20 ноября.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что планирует смотреть чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.