Первый матч в году: гол Уткина в концовке помог России вырвать победу у Киргизии

Сборная России одержала волевую победу над национальной командой Киргизии. Товарищеский матч на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке завершился со счётом 2:1. Хозяева активно начали встречу и сумели огорчить Матвея Сафонова после двухходовки по центру, однако Александр Соболев почти сразу же восстановил равновесие, реализовав пенальти за фол на Данииле Фомине. А в концовке второго тайма Даниил Уткин неотразимо пробил в верхний угол, воспользовавшись удобной передачей Николая Комличенко.

Сверхэкспериментальный состав

Для сборной России матч с командой Киргизии априори был крайне важным событием. В связи со сложной ситуацией в мире подопечные Валерия Карпина были лишены возможности принимать участие в официальных международных соревнованиях и лишь в сентябре получили возможность впервые выйти на поле. И хотя встреча на стадионе имени Долона Омурзакова носила статус товарищеской, от гостей в ней ждали уверенного и доминирующего выступления. Хотя бы по причине колоссальной разницы в уровне коллективов. Однако уже после объявления составов стало ясно, что лёгкой победа может и не стать.

Карпин изначально рассматривал этот матч как поле для экспериментов и возможность посмотреть на ближайший резерв, и впоследствии подтвердил свои слова на деле. Шанс проявить себя получили сразу четыре дебютанта — в обороне вышли Даниил Круговой и Сергей Бородин, в средней линии расположился Александр Коваленко, а в нападении — Роман Ежов. На их фоне старожилами смотрелись даже Данил Глебов и Максим Осипенко, которые стали активно привлекаться в сборную лишь после прихода в неё нового наставника. В таких условиях приходилось рассчитывать скорее не на слаженную игру, а на индивидуальное мастерство отдельных исполнителей. Но в этот вечер и с этим были серьёзные проблемы.

Медленный старт

В таких условиях гораздо большего ожидали от более опытных и звёздных соотечественников — в основе их было более чем достаточно. Но ни Даниил Фомин с Александром Соболевым, ни Зелимхан Бакаев с Вячеславом Караваевым не смогли повести за собой партнёров. За весь первый тайм россияне не организовали ни одного опасного момента с игры, лишь четыре раза пробили по воротам, да и в целом не контролировали ход встречи. Крайне невысокий темп и зашкаливающее количество брака очень часто мешали им переходить центр поля и провоцировали не только срывы собственных атак, но и набеги в штрафную Матвея Сафонова. В отличие от соперников, хозяева смотрелись активно, раскованно и не стеснялись проверять бдительность голкипера «Краснодара». По числу ударов они почти вдвое (7:4) превзошли оппонентов, что уже можно считать серьёзным достижением. И гол Алимардона Шукурова стал наградой за смелость. Всего двух пасов хватило подопечным Александра Крестинина, чтобы «отрезать» половину команды противника. «Выстрел» в ближний угол стал логичным завершением эпизода и одновременно наказанием за потерю концентрации.

Не допустить тотального провала в первом тайме удалось благодаря действиям Бакаева и Фомина. Первый получил мяч на фланге и сразу адресовал его на вбежавшего в штрафную партнёра, а того уложил на газон защитник. Главный арбитр без тени сомнения указал на точку, с которой неотразимо пробил Соболев. Но вряд ли это могло полностью сгладить впечатление от крайне неудачной и беззубой игры коллектива.

Минимальный прогресс и отличный удар Уткина

Перед началом встречи Карпин допускал, что по ходу противостояния с Киргизией шанс проявить себя получат все 22 полевых футболиста, прибывшие в Бишкек. И не отступил от этого плана даже в не самых простых условиях. В итоге, на скамейке остались лишь Фёдор Чалов и Станислав Магкеев, в то время как десять номинальных запасных появились прямо после перерыва. И хотя в плане активности гости немного прибавили, говорить о кардинальных изменениях не приходилось. Выход из обороны по-прежнему осуществлялся через длинный заброс на мощного центрфорварда, в роли которого после перерыва оказался Николай Комличенко, а при попытках пройти центральную линию через короткий пас возникали проблемы. При этом в глаза бросалось то, насколько пассивно россияне выглядели без мяча и как неохотно открывались в свободные зоны. Попытки взять инициативу в свои руки и постараться в одиночку организовать наступление и вовсе можно пересчитать по пальцам. В паре эпизодов на это отважился Андрей Мостовой, но не преуспел. А Максим Глушенков и вовсе как будто стеснялся действовать в присущей ему манере в окружении опытных соотечественников.

Активнее других смотрелся Даниил Уткин, не только взявший на себя функции плеймейкера, но и старавшийся принимать участие в завершении атак. В этом ему по традиции помогал его партнёр по «Ростову» Комличенко, на пару с которым они соорудили не одно взятие ворот в РПЛ. И хотя в традиционном виде их суперсвязка не сработала (Николай не смог воспользоваться его забросом и с лёта пробил выше), одноклубники всё же сумели спасти команду Карпина от фиаско. На 89-й минуте нападающий выиграл борьбу у границы штрафной и помог пасу Далера Кузяева дойти до полузащитника, а тот неотразимо пробил в левый верхний угол.

Сборная России всё же смогла одержать победу над командой Киргизии, но оставила не самое приятное впечатление от своего выступления. И хотя всё это можно оправдать отсутствием сыгранности между партнёрами, большим числом дебютантов (девять) и недостатком практики, вряд ли это станет серьёзным оправданием для болельщиков. С этим частично согласился и сам Карпин, по словам которого по игре у него остались вопросы к подопечным.