Сборная России одержала первую победу в 2022 году, забив на 89-й минуте
- РИА Новости
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Игра прошла на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Открыл счёт в матче Алимардон Шукуров на 24-й минуте. Сравнял счёт Александр Соболев на 30-й минуте, реализовав пенальти. На 89-й Даниил Уткин вывел сборную России вперёд.
Ранее сообщалось, что в матче между национальными командами России и Киргизии за первый час было нанесено два удара в створ ворот.