Сборная России одержала первую победу в 2022 году, забив на 89-й минуте

Сборная России в своём первом матче в 2022 году обыграла национальную команду Киргизии.

Игра прошла на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Открыл счёт в матче Алимардон Шукуров на 24-й минуте. Сравнял счёт Александр Соболев на 30-й минуте, реализовав пенальти. На 89-й Даниил Уткин вывел сборную России вперёд.

Ранее сообщалось, что в матче между национальными командами России и Киргизии за первый час было нанесено два удара в створ ворот.