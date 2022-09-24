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Сборная России одержала первую победу в 2022 году, забив на 89-й минуте

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Сборная России в своём первом матче в 2022 году обыграла национальную команду Киргизии.
Сборная России одержала первую победу в 2022 году, забив на 89-й минуте
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Игра прошла на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. 

Открыл счёт в матче Алимардон Шукуров на 24-й минуте. Сравнял счёт Александр Соболев на 30-й минуте, реализовав пенальти. На 89-й Даниил Уткин вывел сборную России вперёд. 

Ранее сообщалось, что в матче между национальными командами России и Киргизии за первый час было нанесено два удара в створ ворот.

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