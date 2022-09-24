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Девять футболистов дебютировали за сборную России в матче с Киргизией

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В товарищеском матче между национальными командами России и Киргизии девять футболистов впервые вышли на поле в составе отечественной сборной.
Девять футболистов дебютировали за сборную России в матче с Киргизией
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Среди дебютантов в стартовом составе были: защитники Сергей Бородин и Даниил Круговой, а также полузащитники Александр Коваленко и Роман Ежов. После замен за национальную команду России дебютировали: защитники Даниил Хлусевич, Александр Сильянов и Артём Макарчук, а также хавбеки Максим Глушенков и Даниил Уткин.

После первого тайма главный тренер сборной России Валерий Карпин сделал десять замен.

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти), Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее Карпин поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах национальной команды.

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