Карпин — о матчах сборной России: скажут играть — будем играть

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах национальной команды.

«Скажут играть — будем играть. Ну а нет — так нет. Что беспокоиться-то? Мы с Киргизией только три дня назад официально всё решили. У ребят цель — попасть в сборную. Моя — проверить ребят, посмотреть каких-то новичков», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти), Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Россия должна провести в ноябре товарищеские матчи с командами Боснии и Герцеговины и Ирана. Проведение игры с балканской сборной пока под вопросом.

Ранее Карпин заявил, что доволен просмотром игроков сборной в матче с Киргизией.











