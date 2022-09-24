Карпин — о матче с Киргизией: просмотром доволен, по игре есть вопросы

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал результат товарищеского матча с командой Киргизии в Бишкеке.

«Нет критического настроения, но многие вещи не получались. Как я говорил до игры, нужно было посмотреть игроков. Было много новичков, кто-то сыграл лучше, кто-то — хуже. Просмотром доволен, но по игре есть вопросы», — заявил на пресс-конференции Карпин.

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее сообщалось, что в матче между национальными командами России и Киргизии за первый час было нанесено два удара в створ ворот.





