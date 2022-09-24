Осинькин отреагировал на включение Ежова и Коваленко в стартовый состав сборной России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал решение Валерия Карпина выпустить полузащитников Романа Ежова и Александра Коваленко в стартовом составе сборной России на матч с Киргизией.

«Приятно, что Ежова и Коваленко включили в стартовый состав сборной. Они немножко разного возраста, Коваленко совсем молодой. Его прогресс случился на короткой дистанции. Последнее время Коваленко действительно показывает очень неплохую игру. Думаю, он сможет соответствовать уровню сборной России», — цитирует Осинькина Sport24.

Он также подчеркнул, что хавбек Ежов, ставший лидером в «Крыльях Советов», сможет показать свой потенциал в сборной России.

В составе российской сборной с первых минут на поле появятся Сафонов, Круговой, Караваев, Осипенко, Соболев, Фомин, Бакаев, Глебов, Ежов, Коваленко, Бородин.

В национальной команде Киргизии матч начнут Токатаев, Кичин, Козубаев, Акматов, Мусабеков, Мурзаев, Сагынбаев, Абдурахманов, Жыргалбек, Шукуров, Атабаев.

Ранее экс-главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о предстоящем матче национальной команды с Киргизией.