Хомуха: уровень наших футболистов гораздо выше, чем у киргизов

Экс главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о предстоящем матче национальной команды с Киргизией.

«Поддержка стадиона, конечно, заставит играть киргизов самоотверженно и с полной отдачей, но уровень наших футболистов гораздо выше, чем у них. Если будет соответствующий настрой, наша команда должна без проблем выиграть в этом матче», — цитирует Хомуху «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что национальная команда в матче с Киргизией будет защищать честь страны. По его словам, футболисты будут играть в полную силу.

24 сентября в Бишкеке пройдёт товарищеский матч сборной России с национальной командой Киргизии. Игра будет проведена на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Киргизии.