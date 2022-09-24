военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Булыкин считает, что сборная России по футболу должна играть матчи международного уровня

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Киргизии.
Булыкин считает, что сборная России по футболу должна играть матчи международного уровня
  • Gettyimages.ru
  • © Photo and Co

«Отличная возможность посмотреть на молодёжь. Для них приезд в сборную — мотивация и шанс показать себя. Да, матч товарищеский, но он имеет международный уровень. Сборная должна собираться и играть матчи международного уровня, а не с дублем где-нибудь в Новогорске», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что болельщики национальной команды хотят видеть игру сборной России в международных матчах.

24 сентября в Бишкеке пройдёт товарищеский матч сборной России с национальной командой Киргизии. Игра будет проведена на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча национальных команд России и Киргизии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить