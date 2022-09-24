Булыкин считает, что сборная России по футболу должна играть матчи международного уровня

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Киргизии.

«Отличная возможность посмотреть на молодёжь. Для них приезд в сборную — мотивация и шанс показать себя. Да, матч товарищеский, но он имеет международный уровень. Сборная должна собираться и играть матчи международного уровня, а не с дублем где-нибудь в Новогорске», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что болельщики национальной команды хотят видеть игру сборной России в международных матчах.

24 сентября в Бишкеке пройдёт товарищеский матч сборной России с национальной командой Киргизии. Игра будет проведена на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча национальных команд России и Киргизии.