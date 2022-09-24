Балахнин — о матче сборной России с Киргизией: сегодня может быть экспериментальный состав

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча национальных команд России и Киргизии.

«Да, я считаю, сборная России победит, потому что наши ребята сильнее. Сегодня может быть экспериментальный состав, поэтому можно попробовать новичков в деле», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Он заявил, что необходимо проводить сборы даже в отсутствие официальных матчей, чтобы институт национальных команд в России не умер. Специалист также высказал мнение, что матч со сборной Боснии и Герцеговины вряд ли состоится.

24 сентября в Бишкеке пройдёт товарищеский матч сборной России с национальной командой Киргизии. Игра будет проведена на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящего матча сборных России и Киргизии.